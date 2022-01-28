لبشرة شباب.. طريقة عمل صابونة لبان الذكر للوجه لتفتيح البشرة وكولاجين طبيعي حتى لو سنك فوق 60

تبحث الكثير من الفتيات والنساء عن طريقة عمل صابونة لبان الذكر للوجه حيث المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وشد الوجه بطريقة آمنة، بدلاً من شراء منتجات باهظة الثمن يدخل في تركيبها مواد كيميائية تضر بالبشرة، وتعجل من ظهور التجاعيد، وفي هذا المقال يمكننا عرض أكثر من وصفة لعمل صابونة لشد تجاعيد الوجه التي تعمل على تحفيز هرمونات البشرة وتفتيحها.

طريقة عمل صابونة لبان الذكر للوجه

يمكنك عمل صابونة تعمل على شد الوجه من مكونات طبيعية، وبطريقة سهلة وبسيطة، وتعطي نتيجة رائعة.

صابونة لبان الذكر بالجلسرين

يمكنك إعداد صابونة لبان الذكر مع الجلسرين في منزلك بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب من الماء.

ملعقتين من لبان الذكر الجاف.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

وملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من الزيت العطري المفضل.

ملعقتين من بشر صابون زيت الزيتون.

طريقة عمل صابونة الكولاجين

أولا قومي بنقع لبان الذكر في كوب من الماء.

بعد ذلك قومي بتصفية الماء، وضعيها في إناء على النار المتوسطة.

ضعي فيها بعد ذلك بشر صابونة زيت الزيتون.

وبعد ذلك عند الغليان ضعي الزيوت المحضرة وهي زيت الجلسرين وزيت جوز الهند والزيت العطري.

آخر خطوة بعد ذلك ضعي عصير الليمون مع التقليب.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط في قوالب ليبرد ويجمد.

او ضعيه في علبة وقطعيه أشكال حسب رغبتك.

قومي باستخدام الصابون مرتين يومياً صباحاً ومساءاً.

عمل صابونة لبان الذكر وزيت الزيتون

يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى لبان الذكر لصنع صابونة لشد تجاعيد للوجه بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

وملعقة صغيرة من مطحون الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

وملعقة من ماء الورد.

صنع صابون لبان الذكر

أولا في إناء على نار هادئة ضعي ماء الورد وكوب الماء.

بعد ذلك ضعي لبان الذكر المطحون، واتركيه يغلي.

ضعي بعد ذلك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والجلسرين.

وعند الغليان نضع مطحون الشاي الأخضر.

بعد ذلك اتركي الخليط يهدأ، ثم بعد ذلك وقومي بتشكيله حسب رغبتك .

قومي بعد ذلك باستخدام الصابونة باستمرار يومياً صباحاً ومساءاً.

وفي الختام هذا المقال نكون قد تحدثنا عن طريقة عمل صابونة لبان الذكر للوجه، وقد قمنا بعرض طرق مختلفة لعملها وهما طريقتين من أسهل الطرق لصنعها في المنزل وهي صابونة لبان الذكر بالجلسرين، وصابونة لبان الذكر بزيت الزيتون والشاي الأخضر.