يقترب من إنجاز تاريخي.. نادال يصعد لنهائي أستراليا المفتوحة

أصبح نجم التنس الإسباني المخضرم رفائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وإذا فاز نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل أمام الروسي دانيل ميدفيديف أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى والذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.
وتحت سقف ملعب رود ليفر بسبب المطر اليوم بدأ نادال، البالغ من العمر 35 عاما، المباراة بقوة وقدم أداء سريعا وكسر إرسال منافسه الأصغر سنا مبكرا في أول مجموعتين، بحسب رويترز.
غير أن بريتيني (25 عاما) الذي سبق له الوصول لنهائي بطولة ويمبلدون انتفض في المجموعة الثالثة وصمد في وجه نادال ثم فاز بالمجموعة وفرض مجموعة رابعة.
لكن نادال كسر إرسال بريتيني خلال الشوط الثامن مع زيادة الأخطاء السهلة للاعب الإيطالي التي سمح واحد منها لنادال بعد ذلك بحسم المباراة بعد ساعتين و55 دقيقة ليضمن المنافسة على اللقب.
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