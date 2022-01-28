تضرر طائرة مدنية جراء قصف طال مجمع مطار بغداد

تضررت طائرة مدنية جراء قصف استهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد، بحسب ما أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية.
وتضررت الطائرة جراء استهداف 6 صواريخ على الأقل الجناح العسكري الأميركي في قاعدة فكتوريا بالقرب من مطار بغداد، وفقا لمراسلنا.
من ناحيتها، قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 3 صواريخ على الأقل سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي وقرب قاعدة جوية أميركية مجاورة مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم تشر المصادر إلى أي أضرار أخرى أو إصابات، وقالت إن الطائرة التي تضررت تابعة للخطوط الجوية العراقية وكانت خارج الخدمة.
وتقع القاعدة الجوية الأميركية، المعروفة باسم "كامب فيكتوري"، في محيط مطار بغداد.
وتعرض المجمع مرارا خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات صاروخية يلقي مسؤولون أميركيون وبعض المسؤولين العراقيين مسؤوليتها على فصائل شيعية متحالفة مع إيران تعارض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
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