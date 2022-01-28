أعلى حصيلة يومية.. ارتفاع إصابات كورونا بكوريا الجنوبية إلى 16 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 16 ألف إصابة تقريبا، مسجلة رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالى وسط استمرار المخاوف من الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس التاجى.





وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 16 ألفا و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى حصيلة الإصابات إلى 793 ألفا و582 إصابة. وشهدت البلاد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت سلالة أوميكرون شديدة الانتشار هى السلالة المهيمنة. وسجلت كوريا الجنوبية 24 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6678 وفاة. وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية الاثنين الماضى أن سلالة أوميكرون المتحورة أصبحت السلالة المهيمنة فى البلاد بعد أن تجاوزت نسبتها 50% من الإصابات الجديدة فى الأسبوع الماضى.

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