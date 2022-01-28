اعتقال مهاجم الشرطة الأمريكية بعد مطاردة فى شوارع هيوستن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تعرض ضباط الشرطة فى هيوستن لهجوم فى أثناء استجابتهم لحادث فى أحد أحياء المدينة، حيث أطلق رجل مسلح النار على عناصر الشرطة خلال مطاردتهم له، وأصاب 3 منهم بجروح.

وأشار التقارير إلى أن المسلح اختطف سيارة، وفر من موقع الحادث، ثم تحصن فى أحد المبانى لعدة ساعات، حيث أطلق عدة طلقات نارية أخرى صوب رجال الشرطة قبل أن يتم اعتقاله. فيما أكدت الشرطة الأمريكية استقرار حالة الضباط المصابين.