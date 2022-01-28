عاجل.. استهداف مطار بغداد بـ6 صواريخ وطائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - تعرض مطار بغداد لهجوم بالصواريخ، اليوم الجمعة، حيث سقطت صواريخ على قاعدة فكتوريا بالمطار، وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض المطار لهجوم بثلاث صواريخ من طراز سيروم، وإسقاط طائرة مسيرة أيضًا.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، فقد تم استهداف المطار بـ 6 صواريخ، وإسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد الدولى، وذلك نقلاً عن وسائل إعلام عراقية. وأفادا التقارير بوقوع أضرار لحقت بطائرة ومنشأة فى مطار بغداد جراء إطلاق الصواريخ.

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