10 فبراير.. الفلبين تسمح بدخول السائحين المطعمين بالكامل ضد كورونا لأراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الفلبين أنها ستسمح للسائحين المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، القادمين من الدول التى لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى الفلبين، بدخول أراضيها اعتبارا من العاشر من فبراير المقبل.





وذكرت قناة (إيه بى إس- سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة أن الإعلان جاء فى أعقاب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية كارلو نوجراليس بأن البلاد ستسقط الحجر الصحى داخل المنشآت للمسافرين الدوليين المطعمين بالكامل ضد الفيروس والعمال الفلبينيين فى الخارج العائدين إلى البلاد. وقالت وزيرة السياحة الفلبينى برناديت رومولو بويات - فى بيان لها - إن قرار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإدارة الأمراض المعدية المستجدة سيشمل فقط السائحين القادمين من البلدان التى يسمح لمواطنيها دخول الفلبين من دون تأشيرة. وأضاف البيان أن المسافرين المؤهلين لن يتعين عليهم الخضوع لحجر صحى طالما استطاعوا تقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن فيروس كورونا (بى سى آر) يكون قد أجرى قبل 48 ساعة من وصولهم البلاد.

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