تنصيب أول رئيسة فى هندوراس

جدة - نرمين السيد - أدت شيومارا كاسترو، اليمين الدستورية أمام حشد من الحضور، أمس الخميس، لتكون أول رئيسة لهندوراس، بحضور نائب الرئيس الأمريكى كامالا هاريس التى تعهدت بدعم بلادها لوقف مد الهجرة ومحاربة الفساد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى تنصيب كاسترو لينهى حكم خوان أورلاندو هيرنانديز الذى استمر 8 أعوام، بعدما اتهمته المحاكم الأمريكية بالفساد وبعلاقات مع مهربى المخدرات، وحتى بعد ترك منصبه، دعت عضو فى الكونجرس الأمريكى إلى اتهامه وطلبت تسليمه.

وأدت كاسترو اليمين فى ملعب كرة قدم مكتظ، حيث أشاد أنصارها بتعهداتها لتخفيف عبء الديون الهائل على البلاد. وقالت فى خطاب تنصيبها: "الكارثة الاقتصادية التى ورثتها لا مثيل لها فى تاريخ بلادنا".

وتعهدت كاسترو، التى تصف نفسها باشتراكية ديمقراطية، بمكافحة الفساد والفقر والعنف، باعتبارها المشاكل المزمنة التى دفعت المهاجرين صوب الولايات المتحدة. وكانت رئيسة هندوراس محاطة بزوجها الرئيس السابق مانويل زيلايا أثناء أدائها اليمين.

وتواجه حكومة رئيسة هندوراس الجديدة تحديات فى الكونجرس المنقسم بشدة، والعلاقات مع الصين بسبب علاقات هندوراس الدبلوماسية مع تايوان.

فيما وعدت نائبة الرئيس الأمريكى، هاريس، بالتعاون فى قضايا الهجرة والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإفلات من العقاب، وأعربت عن ترحيبها بخطط كاسترو لطلب مساعدة الأمم المتحدة فى تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.