التشيك: تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية التشيك اليوم الجمعة تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ (24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالى المصابين فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة نحو 3 ملايين إصابة، فيما تخطى إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس الـ37 ألف وفاة.





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