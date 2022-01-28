الولايات المتحدة ومنغوليا تبحثان سبل تعزيز التعاون لمكافحة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - جا ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها من منغوليا مونكجين باتسامبر للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وشددت شيرمان، بحسب البيان، على قوة الشراكة الاستراتيجية الثنائية وجددت تأكيد التزام واشنطن بدعم جهود منغوليا لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

كما سلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكى الضوء على أهمية التبادلات التعليمية والثقافية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء علاقات شعبية دائمة بين الولايات المتحدة ومنغوليا.