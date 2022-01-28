غادة والى توقع خطة تعاون مع السكرتير العام للإنتربول

جدة - نرمين السيد - وقعت غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مع يورغن شتوك، السكرتير العام لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، فى مقر الأمم المتحدة بفيينا، خطة للتعاون وتنفيذ أنشطة ومشروعات مشتركة بين المنظمتين.





وأوضح المكتب فى بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تتضمن عددا من المحاور الجديدة للتعاون بين الجهتين، منها مكافحة الأدوية المغشوشة وهو موضوع اكتسب أهمية مضاعفة على ضوء الجائحة، ومواجهة تهديدات الجريمة والإرهاب الناتجة عن التطورات فى أفغانستان، بالإضافة إلى التصدى للجرائم ذات التأثير السلبى على البيئة مثل الاتجار بالحيوانات البرية، وكذلك مكافحة تهريب الأثار والاتجار فى الممتلكات الثقافية، ذلك فضلا عن مكافحة الفساد فى الرياضة على ضوء قيام المكتب الأممى للمخدرات والجريمة بإصدار أول تقرير عالمى شامل حول هذا الموضوع فى ديسمبر 2021.

وأكدت والى، أن توقيع الخطة يعد خطوة هامة لدعم الدول فى التصدى للتحديات المتصاعدة التى تواجه سيادة القانون فى مختلف أنحاء العالم، حيث تأتى هذه الخطة لتكثيف وتعزيز الشراكة بين المنظمتين، وهى شراكة هامة تشمل أنشطة لدعم الدول فى المجالات ذات الصلة بإنفاذ القانون، وتدريب قوات الشرطة، وتعزيز تبادل المعلومات من خلال المنصات المشتركة.

ويعتبر من ضمن أهم مجالات العمل المشترك بين المنظمتين موضوع مكافحة عصابات الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، حيث قام المكتب الأممى والإنتربول بتنفيذ سلسلة عمليات "Turquesa" وأخرها العملية الثالثة فى 2021 التى تم بموجبها القبض على 216 عنصرا من المتورطين فى التهريب والاتجار، والتعرف على أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعى من 61 دولة وإنقاذ 127 من ضحايا الاتجار فى البشر، وذلك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون فى 34 دولة، وفى هذا الصدد أشار "شتوك" خلال لقائه مع والى إلى أهمية عرض نتائج هذه العملية وإبراز الدروس المستفادة.

يذكر أن حجم المشروعات المشتركة بينهما يقدر بحوالى 50 مليون دولار وستساهم الخطة فى زيادتها، وتشمل الأنشطة المشتركة بين المنظمتين أيضا أنشطة تدريبية ومساعدة فنية وعملياتية فى عدد من المجالات الأخرى منها الرقابة على الحاويات فى الموانئ والمطارات، والعدالة الجنائية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالأسلحة النارية.