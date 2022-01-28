«نهج متهور».. خبراء بريطانيا يحذرون جونسون من رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - اعتبر خبراء بريطانيون أن رفع جميع قيود الخطة "ب"، هو بمثابة نهج متهور يتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون، إضافة إلى فشله فى اتخاذ إجراءات لتأمين اللقاحات لنحو 3 مليارات شخص فى البلدان الفقيرة.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وجه أكثر من 300 من كبار العلماء وخبراء الصحة والأكاديميين، رسالة إلى الحكومة البريطانية، قالوا فيها إن "إخفاق جونسون فى اتخاذ إجراءات كافية لتعزيز مستويات التطعيم فى جميع أنحاء العالم يعنى أنه من المرجح أن تعرض متحورات فيروس كورونا الجديدة آلاف الأرواح للخطر فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأضاف العلماء البريطانيين: "نكتب إليكم كعلماء وأكاديميين وخبراء فى الصحة العامة.. نحن قلقون بشأن ظهور متحور أوميكرون والتهديد الذى قد تشكله المتحورات المستقبلية على الصحة العامة وعلى خدمات الهيئة الصحية الوطنية، وبرنامج التطعيم فى المملكة المتحدة".

وشدد الخبراء على أن "تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم هو أفضل طريقة لمنع ظهور متحورات من فيروس كوفيد-19"، وأن المملكة المتحدة قدمت جرعات معززة لما يصل إلى مليون شخص يوميًا، لكن أكثر من 3 مليارات شخص فى جميع أنحاء العالم لم يتلقوا جرعتهم الأولى بعد. وتم تسليم المزيد من المعززات فى البلدان الغنية أكثر من العدد الإجمالى لجميع الجرعات التى تم إعطاؤها حتى الآن فى الدول الفقيرة".

ويرى الخبراء البريطانيون أن "السماح لأعداد هائلة من الناس فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالبقاء غير محصنين هو نهج متهور للصحة العامة يهيئ الظروف التى من المرجح أن تتطور فيها أنواع جديدة من فيروس سارس- CoV-2 المثيرة للقلق".

ودعا علماء بريطانيا رئيس وزراء بلادهم إلى وضع الصحة العامة فوق مصالح صناعة الأدوية، لـ"منع عام آخر من عدم اليقين والمأساة"، من خلال دعم الجهود الدولية لتعليق قواعد الملكية الفكرية التى تمنع الدول ذات الدخل المنخفض من تصنيع اللقاحات والاختبارات والعلاجات.