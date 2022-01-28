مقتل جنود فى اشتباكات جديدة بين طاجيكستان وقرغيزستان

جدة - نرمين السيد - وكانت طاجيكستان أكدت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار على الحدود مع قرغيزستان، وقال مصدر بالمكتب الصحفى لرئيس مقاطعة صغد فى طاجيكستان، إنه تم فعلا وقف إطلاق النار فى منطقة الحدود الطاجيكية- القيرغيزية، حيث وقع نزاع مسلح فى اليوم السابق.

وأشار المكتب إلى أنه تم التوصل إلى ذلك الاتفاق بعد مفاوضات بين رئيس مقاطعة صغد فى طاجيكستان وحاكم منطقة باتكين فى قرغيزستان.

وقال المصدر إنه "خلال المفاوضات بين رئيس مقاطعة صغد رجببوى أحمدزود، وحاكم مقاطعة باتكين فى قرغيزستان عبد الكريم عليمباييف، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وبعد ذلك، تم فتح الطرقات، وباشرت القوات بالانسحاب. وستبدأ اللجنة المشتركة تحقيقاتها صباح 28 يناير".

وأوضح المصدر أن المفاوضات ستتواصل بين أطراف النزاع، اليوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأمنية ورؤساء المناطق الحدودية.

وكانت دائرة حرس الحدود فى قرغيزستان أعلنت، أمس الخميس، وقوع مناوشات بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدنى من سكان مدينة إسفار، وإصابة 6 من جنودها تم نقلهم إلى مستشفى قريب.