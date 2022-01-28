رسوم تجديد استمارة مركبة بالمملكة العربية السعودية وكيفية التجديد 2022

قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد رسوم تجديد استمارة سيارة وكيفية التجديد 2022، كما يحرص دائماً المواطنين بالمملكة على تجديد استمارة سياراتهم، وأيضا معرفة موعد انتهائها وذلك لتجنب دفع غرامة مالية نتيجة التأخير على تجديدها، إذ أنه يجب على كافة المواطنين عند انتهاء استماراتهم ، تجديدها قبل مرور سنين يوماً من يوم انتهاء الصلاحية، لأنه في حالة التأخير عن موعد التجديد تفرض على المواطن غرامة تصل إلى 100 ريال سعودي وتكون قابلة للزيادة لتصل إلى 300 ريال سعودي وذلك إذا لم يمر عام على موعد انتهائها، كما يجب على أصحاب السيارات دفع الغرامة عند تجديد الاستمارة لاحقاً.

رسوم تجديد استمارة نقل خاص بالمملكة 2022

وضعت وزارة الداخلية رسوم تجديد الاستمارة للسيارات الصغيرة وتبلغ قيمتها سبعة ريال سعودي، وفي حالة تم الفحص من جديد يجب على صاحب السيارة دفع أربعة وعشرين ريال سعودي، أما بالنسبة في حالة تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة المتوسطة فيجب على صاحب السيارة سداد تقريباً وفي حالة فحصها مرة ثانية يتم دفع أثنين وأربعين ريال سعودي، أما في حالة السيارات الكبيرة تبلغ الرسوم لتجديد الاستمارة الخاصة بها 205 ريال سعودي، واذا تم فحص السيارة الكبيرة مرة أخرى فيتم دفع أثنين وستين ريال سعودي.

كيفية تسديد رسوم تجديد استمارة بالمملكة

عن طريق موقع مصرف الراجحي، يتمكن أي مواطن من سداد رسوم الاستمارة باتباع الخطوات التالية: