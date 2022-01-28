نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد استمارة مركبة بالمملكة العربية السعودية وكيفية التجديد 2022 في المقال التالي
قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد رسوم تجديد استمارة سيارة وكيفية التجديد 2022، كما يحرص دائماً المواطنين بالمملكة على تجديد استمارة سياراتهم، وأيضا معرفة موعد انتهائها وذلك لتجنب دفع غرامة مالية نتيجة التأخير على تجديدها، إذ أنه يجب على كافة المواطنين عند انتهاء استماراتهم ، تجديدها قبل مرور سنين يوماً من يوم انتهاء الصلاحية، لأنه في حالة التأخير عن موعد التجديد تفرض على المواطن غرامة تصل إلى 100 ريال سعودي وتكون قابلة للزيادة لتصل إلى 300 ريال سعودي وذلك إذا لم يمر عام على موعد انتهائها، كما يجب على أصحاب السيارات دفع الغرامة عند تجديد الاستمارة لاحقاً.
رسوم تجديد استمارة نقل خاص بالمملكة 2022
وضعت وزارة الداخلية رسوم تجديد الاستمارة للسيارات الصغيرة وتبلغ قيمتها سبعة ريال سعودي، وفي حالة تم الفحص من جديد يجب على صاحب السيارة دفع أربعة وعشرين ريال سعودي، أما بالنسبة في حالة تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة المتوسطة فيجب على صاحب السيارة سداد تقريباً وفي حالة فحصها مرة ثانية يتم دفع أثنين وأربعين ريال سعودي، أما في حالة السيارات الكبيرة تبلغ الرسوم لتجديد الاستمارة الخاصة بها 205 ريال سعودي، واذا تم فحص السيارة الكبيرة مرة أخرى فيتم دفع أثنين وستين ريال سعودي.
كيفية تسديد رسوم تجديد استمارة بالمملكة
عن طريق موقع مصرف الراجحي، يتمكن أي مواطن من سداد رسوم الاستمارة باتباع الخطوات التالية:
- الوصول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي، ومن ثم تسجيل الدخول إلى الموقع، بعد ذلك قم بالنقر فوق خدمة المدفوعات، قم الان باختيار المدفوعات الحكومية.
- بعد ذلك قم باختيار نوع الخدمة وهي تسجيل المركبات، ويكون ذلك في الصفحة التالية.
- من ثم تنتقل الى اختيار نوع العملية ، ثم اضغط على تبويب دفع، ومنها قم بتحديد نوع الطلب، ثم اختار تجديد رخصة سير المركبة.
- قم بإدخال البيانات الخاصة في الصفحة التالية بتفاصيل الخدمة وهو رقم هوية صاحب السيارة.
- بعد ذلك قم بإدراج الرقم التسلسلي للمركبة الخاص بالاستمارة، من ثم في الصفحة التالية تظهر لك رسالة تأكيدية بإتمام عملية تسديد الرسوم وبها جميع البيانات الخاصة بمركبتك.
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