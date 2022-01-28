تونس: تسجيل 8343 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 25 ألفا و110 تحاليل مخبريه، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.23%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 آلاف و424 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 746 ألفا و76 شخصا.
وأضافت أن إجمالى الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و132 شخصا، فيما بلغ اجمالى الإصابات 884 ألفا و588 شخصا.
منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.
وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 956 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 179 حالة،و47 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.
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