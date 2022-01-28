العراق: حركة الملاحة لم تتضرر من الهجوم الصاروخى

جدة - نرمين السيد - أكدت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، استمرار رحلات المسافرين المباشرة، وأشارت فى الوقت ذاته إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء استهداف مطار بغداد بالصواريخ وطائرة مسيرة، صباح اليوم.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان إعلامى لوزارة النقل العراقية، إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن القصف الصاروخى الذى استهدف مطار بغداد الدولى، فجر اليوم الجمعة، أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة فى محيط المطار"، لافتًا إلى أن"رحلات المسافرين المباشرة مستمرة". وكان مطار بغداد تعرض لهجوم بالصواريخ، اليوم الجمعة، حيث سقطت 6 صواريخ على قاعدة فكتوريا بالمطار، وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض المطار لهجوم بثلاث صواريخ من طراز سيروم، وإسقاط طائرة مسيرة أيضًا.

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