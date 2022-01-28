أسعار النفط تقفز لأعلى ارتفاع منذ 2014 فى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتحقق سادس مكاسبها الأسبوعية، وذلك فى ظل مخاوف من شح الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين فى سياستهم المتمثلة فى زيادة الإنتاج المحدودة، وسط ارتفاع الطلب على الوقود.





وحسبما ذكرت شبكة "NRT"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا، بما يعادل 0.6% إلى 89.83 دولارا للبرميل، بعدما هبطت 62 سنتا فى اليوم السابق. ومع ذلك، فقد وصلت الأسعار إلى 91.04 دولارًا فى وقت سابق من تلك الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 62 سنتًا، بما يعادل 0.7%، ليصل سعر البرميل إلى 87.23 دولار، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 88.54 دولارًا فى وقت سابق من الجلسة.

وبحسب "NRT"، فمن المتوقع ارتفاع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع السادس، وهو أطول فترة ارتفاع أسبوعى منذ أكتوبر الماضى، عندما ارتفعت أسعار برنت لمدة سبعة أسابيع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لمدة تسعة أسابيع.

ووفقًا للتقارير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 15%، وسط توترات جيوسياسية بين روسيا ودول الناتو والغرب، حيث أن روسيا هى ثانى أكبر منتج للنفط فى العالم، ومزود رئيسى للغاز الطبيعى فى أوروبا، والغرب على أوكرانيا، إضافة إلى التهديدات التى تتعرض لها الإمارات من ميليشيا الحوثى الإرهابية، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.