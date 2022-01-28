لافروف: أمريكا تتهرب وتستخدم أوكرانيا لتصعيد التوتر مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، قال سيرجى لافروف إن واشنطن تستخدم أوكرانيا كوسيلة لتصعيد التوتر مع روسيا. وحشدت روسيا، التى استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودعمت تمرداً فى شرق أوكرانيا، قواتها بالقرب من حدوها مع أوكرانيا وفى روسيا البيضاء المجاورة.

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