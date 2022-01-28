استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور لمن قام بالتسجيل لمن قبل وطريقة التعرف على نتائج الأهلية

لابد أن كل من قام بالتسجيل الآن يبحث عن استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وهو خطوة إلكترونية تتم لمن هم قاموا بعملية التسجيل فيما سبق، ويرغبون في الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توفر جميع المعلومات بشكل مؤكد لتسهيل الأمور على المستفيدين، وفي حالة الرفض تقوم البوابة بتوضيح أسباب رفض ذلك الطلب للتسجيل، وذلك غالبا ما يكون بسبب عدم قراءة الشروط الموضوعة للتسجيل على البوابة للمطلقات أو الذكور قبل التسجيل وسنعرفكم الآن عن كيفية الاستعلام عن هذا الموضوع بكل سهولة.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رقم الطلب ورقم السجل المدني كلها خدمات إلكترونية سهلت مثل هذه الأعمال لدى المواطنين السعوديين، ومن يريد الاستعلام عنه يجب عليه العمل بالخطوات الآتية:

يقوم بالدخول إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية التي تختص في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443ه‍.

بعدها يقوم بالضغط على تسجيل الدخول ثم البحث عن خيار طلباتي أو الاستعلام عن الأهلية.

بعد ذلك سيطلب منك ادخال رقم الطلب أو عن طريق رقم السجل المدني.

وبعد ادخال البيانات وبمجرد الضغط على الاستعلام ستظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة باستعلام الافراد عن الضمان الاجتماعي.

نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن نعلم أنه فور الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ستظهر لك الكثير من الرسائل بعد ادخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، فيمكن أن تظهر حالة الطلب أنه تم قبولك للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن يتم حساب قيمة الحد الأدنى، أو يمكن أن يرسل لك أنك غير مستحق بسبب مخالفة أحد الشروط أو عدم توافرها.

إما أن يظهر لك أن طلبك لا يزال قيد الدراسة عبر الموارد البشرية التي تتولى التحقيق في مدى صحة هذه المعلومات التي تم ارسالها إليهم، فيتم قبول هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية السعودية فقط أو قد استخرج بطاقة التنقل سارية المدة بالفعل وذلك للذكور والإناث من الدول الأخرى المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية وهكذا نكون قد وضحنا لكم أهم التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور ونتائج الأهلية.