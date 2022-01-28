استهداف مطار بغداد بـ6 صواريخ
افاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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