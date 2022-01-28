دعوى قضائية ضد مغن شهير بتهمة الاغتصاب.. ومطالبة بتعويض كبير

رفعت سيدة دعوى قضائية على المغني الأميركي كريس براون، مطالبة بتعويض يقارب 19 مليون دولار، وذلك لاغتصابها.
وتشير الوثائق التي تقدم بها جين دو للمحكمة ونشرت وسائل إعلام مضمونها، بأن كريس براون قام باغتصابها على متن يخت كانت على متنه برفقة المغني في فلوريدا.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن جين دو التي تعمل كمصممة رقصات وموسيقية، كانت قد تلقت دعوى من المغني الأميركي لزيارته في منزله.
وقال الادعاء في مرافعته أمام المحكمة، إن براون قدم لدو على متن اليخت مشروبا، شعرت بعده بضعف وتراجع في الإدراك والوعي.
وأشار الادعاء إلى أن المتهم أخذ دو إلى غرفة النوم، وأغلق الباب، وشرع في تقبيلها، ومن ثم الاعتداء جسديا عليها.
ووفق محامي دو، فإن تأخرها للإبلاغ عن الحادثة يرجع إلى أنها كانت محرجة مما جرى، مشيرين إلى ضرورة تقديم أي شخص لديه معلومات بالحادثة بإفاداتهم للمحكمة.
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