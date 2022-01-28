رونالدو يفاجئ صديقته بهدية من على برج خليفة

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، في دبي بدولة الإمارات، بطريقة مبتكرة.

وهنأ نجم مانشستر يونايتد، صديقته في عيد ميلادها الثامن والعشرين، على طريقته الخاصة، بعرض لقطات لها على برج خليفة في دبي.

ونشر رونالدو الفيديو في حسابه الرسمي على "إنستغرام" مع تعليق قال فيه: "تهانيّ يا حبيبتي".

وتضمن الفيديو لقطات من الوثائقي الذي كشفت عنه مؤخرا منصة "نتفليكس"، والذي يتناول السيرة الذاتية لعارضة الأزياء الإسبانية وعلاقتها برونالدو.

يذكر أن رونالدو مرتبط بجورجينا منذ 5 سنوات تقريبا، وله ابنة منها، وينتظر أن تنجب توأما هذا العام.