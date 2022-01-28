أول تعليق من الولايات المتحدة على استئناف المعارك فى عفار الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - وكان متمردو تيجراى أعلن، يوم الثلاثاء الماضى، أنهم أُجبروا على استئناف المعارك فى عفار بعد أسابيع من انسحابهم إلى معقلهم، فى تطور أثار حينها الآمال فى عودة السلام.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "التقارير عن استئناف الاشتباكات فى المنطقة مقلقة جدا، ونكرر دعواتنا إلى جميع الجهات من أجل أن يوقفوا كل العمليات الهجومية التى تعوق أيضا وصول المساعدات الإنسانية وهو أمر بالغ الأهمية".
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