هجوم مسلح يستهدف قافلة للأمم المتحدة فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عبرت بعثة الأمم المتحدة المسؤولة فى بيان عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم. وقال مستشار الرئاسة الكولومبية إميليو أرشيلا، الذى كان يتحدث لإذاعة محلية، إن "المجرمين قدموا أنفسهم على أنهم منشقون" من "فارك" بقيادة جنتيل دوارتى، أحد أكثر المطلوبين فى البلاد. وتعمل بعثة الأمم المتحدة فى كولومبيا على تطبيق اتفاق السلام الموقع فى 2016 مع المتمردين الماركسيين السابقين فى حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

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