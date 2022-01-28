لودريان: لا يمكن بقاء هذا الوضع فى مالى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" فى مالى، لافتًا إلى أنهم يدرسون طرقا لتكييف إجراءاتها لمكافحة المتطرفين فى منطقة الساحل الإفريقى.





وفى تصريحات لإذاعة "آر تى ال" الفرنسية، قال لودريان: "لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، مضيفًا: "بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد" فى مالى، حسبما نقلت "فرانس برس". وبحسب الوكالة، تأتى تصريحات لورديان تزامنًا مع انعقاد مؤتمر عبر الفيديو للدول المشاركة فى القوة الأوروبية، اليوم الجمعة، حيث يتناول المجتمعون مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" التى تأسست فى 2020، بمبادرة من فرنسا لتقاسم الأعباء فى الساحل. وكانت الدنمارك أعلنت، أمس الخميس، بدء سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندى من مالى، تلبية لطلبات متكررة وجهتها مالى إلى كوبنهاجن من المجلس العسكرى الحاكم.

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