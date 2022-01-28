الأمم المتحدة: 40% من سكان تيجراى يواجهون نقصا حادا فى الغذاء

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 40% من سكان إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا يواجهون نقصًا حادًا فى الغذاء بسبب الصراع القائم بين القوات الحكومية فى أديس أبابا والعرقيات الإثيوبية فى شمال البلد الإفريقى، حسما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة أكد قبل أسبوع، أن المساعدات الموجهة إلى تيجراى فى شمال إثيوبيا بلغت أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب فى المنطقة قبل 14 شهرًا، لافتة إلى نفاد مخزونات المواد الغذائية المدعمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، فى تقريره الأخير حول الوضع الإنسانى فى إثيوبيا، إن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق فى تيجراى، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا".

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