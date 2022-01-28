الهلال السعودي يضم البرازيلي ديلغادو         

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ديلغادو من فلامنغو بعقد لثلاثة أعوام.

وقال بطل دوري أبطال آسيا في حسابه على تويتر "ميشايل هلالياً لمدة ثلاثة سنوات". وسيكون لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً مع الفريق السعودي خلال مشاركته في مونديال الأندية المقرر في أبوظبي بين 3 و12 فبراير. وهي التجربة الاحترافية السادسة للاعب البرازيلي، لكنها الأولى خارج حدود بلاده، وفق فرانس برس. وكان يدافع ديلغادو عن ألوان فلامنغو منذ يناير 2020 وقد توج معه بلقب الدوري في ذلك العام، إضافة الى الكأس السوبر الأميركية الجنوبية "ريكوبا سودأميريكانا" في نفس العام، والكأس السوبر البرازيلية عامي 2020 و2021، وبطولة كاريوكا لولاية ريو دي جانيرو في 2020 و2021 أيضاً.

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