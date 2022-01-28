مجلس الوزراء اللبنانى يستكمل مناقشة مشروع موازنة العام الحالى

جدة - نرمين السيد - وقرر المجلس استكمال نظر الموازنة قى جلسة تعقد صباح غد السبت. وكان مجلس الوزراء، قد ناقش على مدار الأيام الماضية بنود الموازنة، فيما بدأ اليوم مناقشة المواد التى تم تأجيل النظر فيها.

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