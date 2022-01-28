جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيحدد الوقت والشكل المناسب ليعبر فيه عن موقفه بشأن رد الغرب على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية.





وصرح بيسكوف فى إحاطة إعلامية وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه "ليس لدى شك في أن الرئيس بوتين سيقوم بتحديد موعد وسيجد الشكل الذى يعبر فيه عن موقفه". وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى قاما يوم الأربعاء الماضي بتسليم إلى روسيا إجاباتهما المكتوبة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية، حيث طلبت الأطراف الأمريكية من روسيا الامتناع عن نشر هذه الوثائق على الملأ، لكن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج استعرضوا النقاط البارزة فى هذه الوثائق وأهما أن الغرب لم يوافق على أى تنازلات ذات أهمية أساسية لروسيا، لكنهم أوضحوا وجود آفاق لمزيد من المحادثات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيسكوف: بوتين سيحدد وقت وشكل الرد على موقف الغرب من الضمانات الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.