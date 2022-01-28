فى 24 ساعة.. تسجيل 57 ألفا و262 إصابة جديدة بكورونا ببولندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 57 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 4 ملايين و752 ألفا و700 حالة.





وذكرت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 271 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 104 آلاف و907 وفيات. وأضافت أن هناك 14 ألفا و453 شخصا يخضعون للعلاج فى المستشفيات فى جميع أرجاء البلاد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و905 آلاف و776 شخصا.

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