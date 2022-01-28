الجيش العراقى: تدمير 4 أوكار ودراجة نارية لداعش فى صلاح الدين

وقال اللواء رسول فى تصريح أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة فى القضاء وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وفرض سلطة القانون فى البلاد، تمكن الجيش من تدمير 4 أوكار ودراجة نارية فى محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد".
ويأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه القوات الامنية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين والتى تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية.
وتصاعد سير العمليات العسكرية يأتى بالتزامن مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية، حيث أن تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.
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