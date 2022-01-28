أمريكا: لبنان كان على مائدة حوارنا الاستراتيجى مع الكويت

جدة - نرمين السيد - وقال برايس إن "ملف لبنان كان مدار بحث خلال الحوار الاستراتيجى الأمريكى ـ الكويتى الذى عقد هذا الأسبوع فى واشنطن".

وردا على سؤال بشأن المقترحات العربية التى قدمتها الكويت للبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هناك تنسيقا عميقا ومنتظما معها.

وتزامنا مع مرور 18 عاما على إعلان الولايات المتحدة أن الكويت حليفة رئيسية لها من خارج حلف شمال الأطلسى (ناتو)، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن هذا الإعلان بمثابة شهادة على أهمية الشراكة ودور الكويت المهم ليس فقط فى صنع السلام وجسر لتحقيقه بل مثلا دورها الأساسى الذى أدته ولا تزال تؤديه فى التحالف الدولى ضد ما يسمى تنظيم (داعش)، مشيرا إلى أنه رغم التراجع الكبير فى تهديد هذا التنظيم بفضل الجهود المشتركة فإنه لا يزال موجودا وسنظل متيقظين تماما.

وبدأ الحوار الاستراتيجى الكويتى - الأمريكى عام 2016 عندما عقدت الجولة الأولى التأسيسية، ثم تلتها الجولة الثانية عام 2018 بواشنطن والجولة الثالثة عام 2019 فى الكويت والجولة الرابعة عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئى، وانبثقت مجاميع عمل أساسية عن الحوار الاستراتيجى هى مجموعة التعاون الدفاعى ومجموعة التعاون الأمنى ومجموعة التعاون التعليمى ومجموعة التعاون الاقتصادى ومجموعة التعاون القنصلى والجمارك وأمن الحدود.