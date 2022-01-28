رئيس بيلاروسيا: إذا اندلعت الحرب سيخسر الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو وفق ما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم الجمعة: "نحن نرفض الحرب بشدة.. الحرب شيء سيء ومريع، وإذا اندلعت، فستكون أول الأشياء التى يتعين علينا تركها هو حياتنا وقد نفقد أحبائنا، ووقتها سنكون مطالبين بتحمل مصاعب تلك الحرب. من يريدها؟ لا أحد يريدها. لا أحد فى العالم يريد الحرب".

وشدد الرئيس البيلاروسى على أنه "لن يكون هناك نصر فى تلك الحرب، سنخسر جميعا، ولهذا السبب لا نريدها، لقد شهدنا ما يكفى من الحروب".

وأشار لوكاشينكو إلى أن العالم "فقد ملايين الأشخاص فى الحروب الماضية" وأعرب عن رغبته فى العيش والعمل بسلام.

ووفقا له، فإن بيلاروسيا لم تخلق أبدا مشاكل لجيرانها والدول الأخرى "ولن تخلق أبدا أى مشاكل".

يذكر أن بيلاروسيا تعد حليفا لروسيا وتوافقها الرأى فى العديد من القضايا الدولية وتواجه بيلاروسيا أيضا مشكلة على الحدود مع بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا بسبب قضية الهجرة غير الشرعية وفرض عليها الاتحاد الأوروبى بعض العقوبات الاقتصادية مؤخرا.