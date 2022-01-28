روسيا: مستعدون لاستقبال رئيس أوكرانيا لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريحات صحيفة وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة، أنه إذا كان ينوى زيلينسكى التحدث بشأن قضايا دونباس فعليه اللجوء إلى مجموعة الاتصال بشأن تسوية الوضع فى جنوب شرق أوكرانيا.

وتابع: "قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: إذا كان زيلينسكى يريد مناقشة تطبيع العلاقات الثنائية التى أعاقتها الإجراءات الأحادية الجانب لنظامه- ونحن بالطبع ردينا على هذه الإجراءات - فنحن مستعدون لذلك ولا مشكلة. دعه يأتى إلى موسكو أو سوتشى أو سانت بطرسبرج. ولكن إذا كان يريد مناقشة قضية دونباس، فعليه أن يلجأ إلى مجموعة الاتصال والتى يجب أن تنظر فى جميع قضايا التسوية مباشرة بين كييف ودونيتسك وكييف ولوهانسك".

وعلق لافروف على رفض زيلينسكى التحدث مع ممثلى جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك (المعلنتان من جانب واحد) قائلا "هذا أمر سيء ولكن هذا سيء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الداخلية. وبالنسبة لعلاقاتنا، إذا كان لديه ما يقوله ولديه فهم لكيفية تصحيح تلك الخطوات الهدامة التى بدأتها كييف - بواسطة زيلينسكى وأسلافه - فنحن مستعدون للنظر فى الأمر".