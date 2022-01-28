بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: قلقون إثر استهداف مطار بغداد بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت البعثة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "تعرب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى) عن قلقها العميق إزاء الموجة الحالية من الهجمات، التى تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية والمساكن والشركات فى العراق، وآخرها الهجوم الصاروخى على مطار بغداد الدولى".
وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن صباح اليوم (الجمعة) عن تعرض مطار بغداد الدولى، لقصف صاروخى حيث سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ فى منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدنى، مما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من الطائرات فى مطار بغداد الدولى ومناطق غربى العاصمة العراقية بغداد.
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