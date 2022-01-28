الإعلام الأمنى العراقى: ضبط حزامين ناسفين وأعتدة غربى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "استناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد أفرع مديرية إلاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع والتى أكدت وجود أحزمة ناسفة وأعتدة مخبأة بحديقة أحد الدور المهجورة بناحية العياضية غربى نينوى".

وتابعت أنه على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثانى لواء المشاة 73 وقوة برية من الفوج تم ضبط حزامين ناسفيين معدين للتفجير، و11 رمانة يدوية، وقامت قوات الجهد الهندسى المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.