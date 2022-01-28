العراق: تفكيك 3 صواريخ عقب استهداف مطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الجمعة، أن جهة مجهولة قامت بإطلاق 3 صواريخ من عجلة نوع "بيكب" من قضاء أبو غريب محافظة بغداد، باتجاه مطار بغداد الدولى؛ وهو ما أدى إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة، مضيفا أنه تم العثور على 3 صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسى التابع لعمليات بغداد.

يشار إلى أن مطار بغداد الدولى تعرض فى وقت سابق اليوم، لقصف صاروخى؛ أدى إلى تضرر إحدى الطائرات، فيما نوهت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عقب ذلك باستمرار رحلات المسافرين دون أى توقف.