لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم لجميع الأجهزة

لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم أعلنت شركة Riot Games عن إطلاق لعبة الرماية التكتيكية VALORANT، والتي يتنافس فيها فريقان من خمسة لاعبين، وهي متاحة الآن للجميع في جميع أنحاء العالم دون تأخير على الرغم من الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم

يمكن للاعبين في معظم المناطق الآن إنشاء حساب VALORANT وتنزيل لعبة الكمبيوتر .

سيتمكن عشاق اللعبة أيضًا من مشاهدة فيديو الإطلاق الجديد لـ VALORANT، بعنوان ” المبارزون”، بالإضافة إلى مقطع اللعب الذي يعرض خريطة “Ascent” الجديدة التي ستطلق الحلقة الأولى من اللعبة.

أرقام قياسية مع نسخة VALORANT التجريبية “بيتا”

بعد إصدار النسخة التجريبية المغلقة في أبريل 2020، تمكنت لعبة VALORANT من تحقيق أرقام تاريخية، حيث حطمت أرقام مشاهدة قياسية بـ 34 مليون مشاهدة في يوم واحد، بينما تجاوز عدد المشاهدين في ذروتها 1.7 مليون مشاهد في في الوقت نفسه، وهو رقم قياسي لا يسبقه سوى الرقم الذي حققته نهائيات بطولة العالم للألعاب Riot مع لعبتها الأخرى League of Legends في عام 2019.

تم تسجيل 3 ملايين لاعب يوميًا خلال فترة الإصدار التجريبي المغلقة لمدة شهرين، بينما شاهد المشجعون أكثر من 470 مليون ساعة من البث التجريبي المغلق لـ VALORANT على Twitch وخدمة البث الكورية AfreecaTV.

خادم ألعاب بجودة وبنية تحتية عالية