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عمر شويل - جدة لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم لجميع الأجهزة - ثقفني
لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم أعلنت شركة Riot Games عن إطلاق لعبة الرماية التكتيكية VALORANT، والتي يتنافس فيها فريقان من خمسة لاعبين، وهي متاحة الآن للجميع في جميع أنحاء العالم دون تأخير على الرغم من الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.
لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم
يمكن للاعبين في معظم المناطق الآن إنشاء حساب VALORANT وتنزيل لعبة الكمبيوتر .
سيتمكن عشاق اللعبة أيضًا من مشاهدة فيديو الإطلاق الجديد لـ VALORANT، بعنوان ” المبارزون”، بالإضافة إلى مقطع اللعب الذي يعرض خريطة “Ascent” الجديدة التي ستطلق الحلقة الأولى من اللعبة.
أرقام قياسية مع نسخة VALORANT التجريبية “بيتا”
- بعد إصدار النسخة التجريبية المغلقة في أبريل 2020، تمكنت لعبة VALORANT من تحقيق أرقام تاريخية، حيث حطمت أرقام مشاهدة قياسية بـ 34 مليون مشاهدة في يوم واحد، بينما تجاوز عدد المشاهدين في ذروتها 1.7 مليون مشاهد في في الوقت نفسه، وهو رقم قياسي لا يسبقه سوى الرقم الذي حققته نهائيات بطولة العالم للألعاب Riot مع لعبتها الأخرى League of Legends في عام 2019.
- تم تسجيل 3 ملايين لاعب يوميًا خلال فترة الإصدار التجريبي المغلقة لمدة شهرين، بينما شاهد المشجعون أكثر من 470 مليون ساعة من البث التجريبي المغلق لـ VALORANT على Twitch وخدمة البث الكورية AfreecaTV.
خادم ألعاب بجودة وبنية تحتية عالية
- تقول شركة Riot Games أنه سيتم إطلاق VALORANT على خوادم مخصصة بمعدل تحديث 128 مرة في الثانية.
- ستكون الخوادم هدايا للاعبين ليتمكنوا من زيادة سرعة الحركة لجميع اللاعبين إلى 128 إطارًا في الثانية؛ أي أن الخوادم ستنقل سرعة اللاعبين الذين لديهم اتصال إنترنت بطيء إلى 128 إطارًا في الثانية لتكون على قدم المساواة مع اللاعبين الآخرين.
- تؤكد شركة Riot Games أنها ستؤمن سرعة اتصال لا تزيد عن 35 مللي ثانية لما لا يقل عن 70٪ من اللاعبين حول العالم من خلال خدمة “Riot Direct” التي من خلالها تقوم الشركة بترتيب اتفاقيات تبادل البيانات مع مزودي خدمة الإنترنت.
- والتي تتضمن مجموعة عالمية من ناقلات البيانات مخصصة للاعبي VALORANT، مع نقاط تواجد في معظم المدن الكبرى حول العالم، مما يمنحهم القدرة على إصلاح الطرق المعطلة وموازنة الحمل على الطرق المزدحمة.
- بالإضافة إلى إضافة دوائر جديدة لخدمة المزيد من اللاعبين في المستقبل (أي أن 70٪سيرتفع في الأماكن التي يرتفع فيها الطلب).
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