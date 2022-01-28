الكاظمى: استهداف مطار بغداد محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، أن استهداف مطار بغداد الدولى بالصواريخ محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق، داعيا الدول الصديقة للعراق إقليمياً ودولياً إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوى من وإلى العراق، بما يشكّل إسهاماً فى ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته.





وقال الكاظمى، فى بيان أوردته كالة الأنباء العراقية "واع"، إن تعرّض مطار بغداد الدولى فجر اليوم إلى عمل إرهابى جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر، مشيرا إلى أن استهداف المطار يمثّل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التى تم العمل على استعادتها إقليمياً ودولياً.

وأكد أن هذه العملية تأتى امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة أمام قوى اللا دولة، مؤكداً أن "القوى الأمنية العراقية التى أخذت دورها كاملاً فى توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التى تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً".

ودعا الكاظمى، كافة القوى، الأحزاب، والتيارات السياسية، والفعاليات المختلفة إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير، ودعم القوات الأمنية فى عملياتها ضد مطلقى الصواريخ، مؤكدا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدّونه غطاءً سياسياً لهم.

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت ،فى وقت سابق اليوم، عن تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ، فيما أكدت سلطة الطيران المدنى العراقية، استمرار حركة المسافرين فى مطارات البلاد كافة خصوصا فى مطار بغداد الدولى.