المستشار الألمانى الأسبق يدافع عن روسيا ويتهم أوكرانيا بقعقعة السيوف

جدة - نرمين السيد - وعبر مدونته الصوتية "الأجندة"، قال المستشار الألمانى الأسبق: "آمل للغاية أن تتوقف فى أوكرانيا قعقعة السيوف فى نهاية المطاف، لأن ما اضطر لسماعه هناك، بما فى ذلك اتهامات لألمانيا بسبب رفضها المتعقل تصدير أسلحة إليها، يعد أحيانا وقاحة بالغة".

وكانت أوكرانيا طالبت ألمانيا بإمدادات أسلحة، للدفاع عن نفسها ضد هجوم روسى محتمل، بما فى ذلك سفن حربية وأنظمة دفاع جوى. إلا أن المستشار الألمانى أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك رفضا الطلب بوضوح.

كما اعتبر شرودر أن نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا يأتى ردا على مناورات حلف شمال الأطلسى فى دول البلطيق وبولندا، قائلاً: "بالطبع لهذا تأثير على التفكير وتحليل التهديدات فى روسيا نفسها"، مؤكدًا ضرورة أخذ ذلك فى الاعتبار عند البحث عن تسوية مع روسيا.

بينما لا يتوقع شرودر، وهو صديق مقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن تغزو روسيا أوكرانيا، وقال فى هذا الصدد: "أنا لا أصدق ذلك، ولا أعتقد أن القيادة الروسية يمكن أن تكون لها مصلحة فى التدخل عسكريا فى أوكرانيا".