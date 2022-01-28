«الصحة العراقية» تحذر من موجة وبائية جديدة أكثر خطورة

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر من دخول البلاد فى موجة وبائية جديدة وخطيرة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتهاون بأخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".





وقال البدر فى تصريح خاص للقناة (العراقية) اليوم الجمعة، إن "العراق مقبل على موجة وبائية جديدة أشد خطورة من الموجات السابقة بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والامتناع عن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية عن مخاوفه فى أن تؤدى الموجة الجديدة إلى انهيار النظام الصحى فى البلاد.

ومن جانبه، قال مدير الصحة العامة فى وزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير إن "أغلب الذين يصابون بفيروس كورونا هم من غير الملقحين"، داعيا فى الوقت نفسه المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار هذا الوباء فى البلاد.