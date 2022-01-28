وقال البدر فى تصريح خاص للقناة (العراقية) اليوم الجمعة، إن "العراق مقبل على موجة وبائية جديدة أشد خطورة من الموجات السابقة بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والامتناع عن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية عن مخاوفه فى أن تؤدى الموجة الجديدة إلى انهيار النظام الصحى فى البلاد.
ومن جانبه، قال مدير الصحة العامة فى وزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير إن "أغلب الذين يصابون بفيروس كورونا هم من غير الملقحين"، داعيا فى الوقت نفسه المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار هذا الوباء فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحة العراقية» تحذر من موجة وبائية جديدة أكثر خطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.