جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قال بينيت إن نتنياهو "كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له فى الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعى".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى: "عندما أدرك نتنياهو أنى لم أكن أنوى السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددنى حقا. وقال لى: اسمع، إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوى فعله، فاعلم أنى سأسلط آليتى بالكامل عليك، سأرسل الطائرات دون طيار نحوك وسنرى".
وتابع بينيت: "أدركت أن كل شىء على كاهلى. وأنه إذا لم اتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع"، لكنه قال فى الوقت ذاته: "لا أريد أن أرى نتنياهو فى السجن، إنها ليست صورة محترمة عنه، أوعن مواطنى هذا البلد"، وذلك فى إشارة إلى محاكمة زعيم الليكود بتهمة الفساد.
وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة فى إسرائيل أدت إلى 4 انتخابات تشريعية فى أقل من عامين، عندما تولى السلطة وتحالف مع 8 أحزاب مختلفة فى يونيو الماضى، وأنهى 12 عاما من حكم نتنياهو.
فيما يواجه نتنياهو حاليًا، اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاختلاس، فى سلسلة من القضايا، وبدأت محاكمته فى مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينيت: نتنياهو هددنى بطائرات دون طيار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.