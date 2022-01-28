بينيت: نتنياهو هددنى بطائرات دون طيار

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قال بينيت إن نتنياهو "كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له فى الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعى".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى: "عندما أدرك نتنياهو أنى لم أكن أنوى السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددنى حقا. وقال لى: اسمع، إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوى فعله، فاعلم أنى سأسلط آليتى بالكامل عليك، سأرسل الطائرات دون طيار نحوك وسنرى".

وتابع بينيت: "أدركت أن كل شىء على كاهلى. وأنه إذا لم اتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع"، لكنه قال فى الوقت ذاته: "لا أريد أن أرى نتنياهو فى السجن، إنها ليست صورة محترمة عنه، أوعن مواطنى هذا البلد"، وذلك فى إشارة إلى محاكمة زعيم الليكود بتهمة الفساد.

وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة فى إسرائيل أدت إلى 4 انتخابات تشريعية فى أقل من عامين، عندما تولى السلطة وتحالف مع 8 أحزاب مختلفة فى يونيو الماضى، وأنهى 12 عاما من حكم نتنياهو.

فيما يواجه نتنياهو حاليًا، اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاختلاس، فى سلسلة من القضايا، وبدأت محاكمته فى مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.