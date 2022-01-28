يمكن دفع فاتورة الكهرباء لشركة العين بعدد طرق مختلفة تم توفيرها لكل الأشخاص الذين يقيمون داخل مدينة العين, ويمكن أن يقوم الأشخاص بالاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بكهرباء مدنية العين إلكترونياً, والجدير بالذكر أن شركة العين لتوزيع الكهرباء والطاقة هي أحد الشركات التابعة لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة, وتقوم أيضاً شركة العين بتوصيل خدمة المياه بجانب الكهرباء إلي جميع المستفيدين.

طرق دفع فواتير الكهرباء والمياه لشركة العين الإماراتية

يوجد الكثير من طرق الدفع المختلفة لدفع فواتير الكهرباء والماء لشركة العين للتوزيع.

أماكن التوزيع لشركة العين والتي تتواجد في الكثير من الأماكن داخل مدينة العين.

تنزيل تطبيق شركة العين للتوزيع والدفع من خلاله.

الدخول علي الموقع الرسمي لشركة العين للتوزيع والدفع من خلاله.

القيام بالدفع من خلال الصرافة الآلية.

الدفع من خلال البنوك والمصارف والتي تتواجد في الكثير من الأماكن بمدينة العين الإماراتية.

القيام بدفع فواتير المياه والكهرباء عبر خدمة تم.

يمكن أن تقوم دفع فواتير الكهرباء والماء عبر خدمة الخصم المباشر.

طرق الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء لشركة العين للتوزيع بدولة الإمارات العربية المتحدة

توفر شركة العين للتوزيع خدمة الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء من خلال الكثير من الطرق ومنها.

يمكن أن تقوم بالاستعلام عبر الذهاب إلي أحد الفروع التابعة لشركة العين للتوزيع والمتواجدة في الكثير من الأماكن بمدينة العين الإماراتية.

الدخول علي الموقع الرسمي لشركة العين للتوزيع الإماراتية, ثم تقوم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور, ثم القيام بالاستعلام عن قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن طريق الرقم المجاني الذي تم توفيره لتلقي عليه الاستفسارات والاستعلامات, وهذا الرقم 8009008, ويمكنك الاتصال لي أي وقت والاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

القيام بتحميل تطبيق العين للتوزيع والاستفادة من الاستعلام عن قيمة الفواتير عبر هذه التطبيق.

طرق التواصل مع شركة العين للتوزيع بدولة الإمارات العربية المتحدة

أتاحت شركة العين للتوزيع العديد من الطرق للتواصل معها.