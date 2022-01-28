نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقدم للتطوع للعمل في الهلال الأحمر الإماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الكثير من الأشخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة التطوع لتقديم المساعدات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي, ويقدم الهلال الأحمر الإماراتي الكثير من المساعدات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال الأشخاص الذين يقومون بالتطوع في الهلال الأحمر, وقام الهلال الأحمر الإماراتي بتحديد ضوابط وشروط للانضمام والتطوع فيه, ويرغب الهلال الأحمر الإماراتي في نشر كل النشاطات والخدمات الخيرية في دولة الإمارات.

شروط التطوع في الهلال الأحمر الإماراتي

يتم تقسيم التطوع داخل الهلال الأحمر الإماراتي إلي قسمين, حيث أن القسم الأول هو التطوع الفردي, ويأتي في القسم الثاني التطوع الخاص بالشركات والمؤسسات, وكلا له شروطه وضوابطه.

شروط التطوع الفردي

حتي يتمكن الشخص المتقدم من التطوع لابد أن يكون إماراتي, أو يكون من دول الخليج العربي, أو من يحمل إقامة سارية الصلاحية داخل دولة الإمارات.

لابد من الالتزام بقوانين الاتحاد الدولي, وأن يكون لديه القابلية للتطوع في مختلف المجالات.

يجب أن يكون لديه أو يحمل رخصة مزاولة المهنة داخل دولة الإمارات.

أن يكون المتقدم مشهور بالسمعة الحسنة.

أقل درجة عليمة للتقدم هي شهادة الثانوية العامة.

أقل عمر للمتقدم للتطوع للعمل في الهلال هو ثمانية عشر عاماً, واكبر عمر للتقدم في الهلال هو خمسون عاماً.

شروط تطوع الشركات والمؤسسات

أن تكون الشركة أو المؤسسة ذات سمعة حسنة.

يتم تحديد الأشخاص الذين سوف يقومون بالتطوع في العمل الفردي والذين هم من الشركة.

أوراق التقدم للتطوع للعمل في الهلال الأحمر

حدد الهلال الأحمر السعودي أوراق ومستندات يجب علي الشخص الذي تم قبوله للتطوع للعمل في الهلال الأحمر أن يكون بإحضارهم.

صورة من جواز السفر.

صورة شخصية.

إحضار المؤهل الدراسي.

صورة من الإقامة إذا كنت مقيم داخل دولة الإمارات.

صورة من الهوية الوطنية الإماراتية.

إذا كنت طبيبا أو ممرض أو مسعف فلابد من إحضار رخصة مزاولة المهنة.

خدمات ومساعدات الهلال الأحمر الإماراتي

يقدم الهلال الأحمر السعودي المثير من المساعدات والخدمات للأفراد داخل دولة الإمارات.