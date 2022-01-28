عرض سداد المديونية في بنك الراجحي للمتقاعدين والموظفين بإجراءات بسيطة

سداد المديونية من بنك الراجحي، هناك عروض تمويلية متنوعة من بنك الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك حرصاً من البنك على تقديم أفضل الخدمات والعروض المتاحة لجميع الأفراد، فقدم بنك الراجحي أفضل عروض التمويل الشخصي والعرض لسداد المديونية، ويبدأ من 16 يناير 2022 وحتى 10 فبراير 2022، حتى تستمتع بأفضل العروض الشخصية لجميع الموظفين والمتقاعدين من السعوديين والمقيمين على أراضيها، ولا يأخذ هذا العرض من يقيم خارج حدود المملكة العربية السعودية، فقط أحصل على تمويلك واستمتع بسداد مديونيتك من خلال مصرف الراجحي.

عرض سداد المديونية من بنك الراجحي

هذا العرض التمويلي لسداد مديونيتك في بنك أخر تتم من خلال المصرف بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، ويتم سداد الأقساط بمبلغ مالي كل شهر بسيط يناسب راتبك الشهري، شروط التسجيل في بنك الراجحي، فالتمويل متاح للموظفين السعوديين براتب لا يقل عن 2000 ريال، وللمتقاعدين براتب لا يقل عن 1900 ريال، أما المقيمين على أراضيها فيجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال، كما لا يشترط وجود كفيل حتى تحصل على تمويل سداد المديونية، ولا يوجد حد أقصى للمبلغ التمويلي فيمكنك أخذ المبلغ الذي تريده، مع عدم سداد القسطين الأول والثاني للتمويل ألا بعد شهرين من وقت حصولك على التمويل، والرسوم الإدارية مستردة، بمعدل نسبة سنوي 1.43%، بهامش ربح تنافسي والتمويل متاح للجميع.

إجراءات التسجيل في مصرف الراجحي

في بداية الأمر يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، وتكون موظف إذا كنت مواطن أو مقيم وللمتقاعد يحق له الحصول على التمويل، والعمر لا يزيد عن 60 عاما للموظفين ولا يزيد عن 70 عاما للمتقاعدين مع أخر موعد لسداد المبلغ التمويلي والذي يكون خمس سنوات، لمنتج سداد المديونية، كما يجب أن تكون الجهات المعتمدة تابعة لمصرف الراجحي، ويتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية، أو صورة من الإقامة للمقيم، والعنوان الوطني، ورقم الآيبان، وتعريف الراتب وملئ نموذج طلب التمويل، كما يمكنك الحصول على أي تمويل متاح في مصرف الراجحي أون لاين، وذلك عن طريق التسجيل في البنك إلكترونياً ويتم إرسال كافة البيانات المطلوبة وتقديم ما يلزم لتحصل على القرض، ويمكنك الاتصال على أرقام بنك الراجحي لخدمة العملاء لتحصل على كافة الاستفسارات ومعرفة العروض التمويلية المتاحة.