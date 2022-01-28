موعد نزول المكافأة الجامعية 1443 بالشروط الجديدة بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة موعد نزول المكافأة الجامعية 1443ه‍، التي تقدم شهرياً إلي طلاب الجامعات والمعاهد والدراسات العليا حتى يستطيعوا استكمال دراستهم التعليمية، حيث تقدم المكافأة الجامعية للطلاب والطالبات بعدة شروط يجب توافرها في الطلاب، وتختلف قيمة المكافأة الجامعية حسب كل مرحلة تعليمية لذا نقدم لكم عبر مجموعة بسيطة من الفقرات التالية عبر موقع ثقفني، طريقة الاستعلام عن المكافأة الجامعية وقيمتها المالية إضافة على ذلك الشروط المطلوبة لحصول الطلاب والطالبات على المكافأة الجامعية.

المكافأة الجامعية 1443

ترعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الطلاب والطالبات في كافة الأمور والتي من أهمها تقديم الخدمات والتسهيلات التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوي التعليم بالمملكة، ونجد من هذه الأمور الدعم المالي المقدم كل شهر إلى الطلاب والطالبات يوم السادس والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين، ويتم تأجيل موعد إيداع المكافأة في حساب الطلاب والطالبات في حالة وجود أي عطلة رسمية أو يوم الجمعة.

موعد نزول المكافأة الجامعية 1443

يبدأ صرف المكافأة الجامعية للطلاب والطالبات في مختلف الجامعات للشهر الجاري يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2022، والذي يوافق 12 جمادي الأول 1443، كما يتم صرفها في شهر فبراير يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 الموافق 16 جمادي الآخر، ونذكركم بالمواعيد السابقة.

حيث سبق وأن حددت وزارة التعليم مواعيد إيداع المكافأة الجامعية للطلبة بداية من شهر مارس 2021 وحتى شهر يونيو 2021م والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف مكافأة شهر ديسمبر 2020: يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 والذي يوافق يوم 12 ربيع الأخر 1442ه‍.

موعد صرف مكافأة شهر يناير 2021: يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2020م، والذي يوافق يوم 12 جمادي الأولى.

موعد صرف مكافأة شهر فبراير 2021: يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2021، الذي يوافق 16 جمادي الآخر 1442ه‍.

موعد صرف مكافأة شهر مارس 2021: يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 والذي يوافق يوم 15 من شهر رجب 1442ه‍.

موعد صرف مكافأة شهر أبريل 2021 يوافق يوم 15 من شهر شعبان 1442هـ الموافق 27 من شهر أبريل 2021.

موعد صرف مكافأة شهر مايو 2021 توافق 15 من شهر رمضان 1442هـ الموافق 27 من شهر مايو.

موعد صرف مكافأة شهر يونيو 2021 والتي توافق الأحد 17 من شهر شوال 1442 والموافق 27 من شهر يونيو 2021م.

شروط صرف المكافأة الجامعية 2022

حددت وزارة التعليم بعض الشروط لصرف المكافأة الجامعية والتي تأتى من ضمنها التالي:

يجب أن يكون الطلاب والطالبات من أبناء المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الطلاب والطالبات في مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية. ينبغي أن لا يكون المستفيد من هذه المكافأة يعملوا بأي جهه حكومية. يجب أن يكون الطلاب من مستفيدي المنح الخارجية.

شروط المكافأة الجامعية 1443 في جامعة حائل

يجب أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 1 إلى 4.

يجب أن يكون الطلاب والطالبات منتظم في الدراسة.

أن يكون الطلاب والطالبات من أصحاب الجنسية السعودية.

يتم صرف المكافأة خلال فترة البرنامج الدراسي.

شروط المكافأة الجامعية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يجب أن لا يكون قد حصل على إنذار أكاديمي.

يجب أن يقوم الطالب بفتح حساب في أحد البنوك السعودية.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة من أم وأب سعودي.

يجب أن يكون الطلاب والطالبات منتظم ولم يصل إلى المدة النظامية والتي تحتسب مع السنة التحضيرية.

المكافأة الجامعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قيمة المكافأة الجامعية والتي تصرف بشكل منتظم إلى الطلاب والطالبات بقيم مالية مختلفة والتي جاءت 990 ريالاً سعودياً إلى طلبة البكالوريوس، 890 ريالاً سعودياً لطلبة الدراسات العليا، فيما جاءت مكافأة التميز إلي طلاب وطالبات الحاصلين على درجات الشرف من المرتبة الأولى 1000 ريالاً سعودياً، وعن المرتبة الثانية 750 ريال، وعن المرتبة الثالثة 550 ريال سعودي.

أسباب توقف صرف المكافأة الجامعية

لا يتم صرف المكافأة الجامعية للطلاب والطالبات المنقطعين عن الدراسة أو المؤجلين.

لا تصرف المكافأة الجامعية إلى الطلاب الحاصلين على قرار فصل تأديبي.

الطلاب الذي وصل معدل التراكمي أقل من 2.

قيمة المكافأة الجامعية للطلبة 1443

حددت معظم الجامعات السعودية قيمة المكافأة الجامعية للطلبة التي تصرف إلى الطلبة لمدة أربع سنوات دراسية والتي جاءت كالتالي:

يصرف 900 ريال شهرياً سعودي إلى طلبة الدراسات العليا.

يصرف 1000 ريال سعودي إلى طلبة الجامعات الأقسام العلمية.

يصرف 850 ريال سعودي إلى طلبة الجامعات الأقسام الأدبية.

طريقة الاستعلام عن المكافأة الجامعية 1443

يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن المكافأة الجامعية من خلال إتباع بعض الخطوات التالية:

يقوم الطلاب من الدخل على موقع الجامعة التي يدرس بها. القيام باختيار المكافأة الجامعية. النقر على أيقونة الاستعلام والتي بعدها تظهر جميع تفاصيل المكافأة الجامعية بعد إدخال بعض البيانات. يتمكن الطلبة من صرف المكافأة المالية من الصراف الآلي.

وصلنا لختام شرح موعد نزول المكافأة الجامعية 1443 بالشروط الجديدة بالمملكة العربية السعودية.