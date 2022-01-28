شروط التسجيل في بنك الراجحي أون لاين بخطوات بسيطة

التسجيل في بنك الراجحي فهو من أفضل البنوك السعودية والتي تعطيك أكبر قدر من التمويلات والعروض والبطاقات المجانية، وهناك منافسين عدة لمصرف الراجحي، حيث أنه يوفر لك كل ما تحتاج إليه من عروض تمويلية وعروض سيارات تأجيري وتمليك، ويقدم العروض لجميع المواطنين والمقيمين أيضاً فإذا كنت من المقيمين يمكنك الحصول على أي من التمويلات المتاحة ولكن ببعض الشروط القليلة، وبإجراءات بسيطة ستتمكن من الحصول على القرض التمويلي في أسرع وقت.

التسجيل في بنك الراجحي أون لاين

إذا كنت مشغول وليس لديك وقت كافي للذهاب إلى بنك الراجحي للتسجيل به والحصول على حساب بالمصرف، فإليك الحل المثالي لتحصل على تمويلك في أسرع وقت من خلال التسجيل أون لاين في بنك الراجحي، فقط من خلال بعض الخطوات البسيطة والسريعة وسوف يتم حصولك على حساب في بنك الراجحي.

الدخول إلى مصرف الراجحي .

. اختيار التسجيل أون لاين.

ومن أعلى يسار الصفحة الإلكترونية سوف تلاحظ هناك التسجيل أون لاين.

قم باختياره ثم يتم فتح صفحة إلكترونية جديدة والتي من خلالها قم بملء البيانات المطلوبة.

كتابة الاسم ورقم الجوال، ثم سوف يتم التأكد من الجوال بإرسال رمز التأكد.

سوف تقم بالدخول مرة أخرى وإدراج رقم التأكيد لحسابك الشخصي.

أرقام بنك الراجحي للتواصل .

. بعد ذلك سيتم إرسال رسالة تأكيد مرة أخرى وبعدها ستتمكن من الولوج إلى مصرف الراجحي واختيار كل ما هو مفيد لك.

سوف تتمتع بكافة البطاقات الائتمانية والمجانية وجميع التمويلات من خلال بنك الراجحي أون لاين بطريقة آمنة وبسيطة.

شروط التسجيل في مصرف الراجحي

لكي تقم ب التسجيل في بنك الراجحي فيجب أن تكون متوافره بك الشروط المعلن عنها من قبل البنك، وهي شروط بسيطة وغير معقدة، فيجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما حتى تحصل على الحساب الشخصي، إذا كنت مقيم أو سعودي فيجب أن تكون مقيم داخل المملكة وليس خارجها، كتابة كافة البيانات صحيحة ويجب التأكد من ذلك حرصاً من أن لا يتم الرفض، ويكون المواطن السعودي أو المقيم موظف بالقطاع الخاص أو الحكومي، ويكون الراتب الشهري للمقيم لا يقل عن 5000 ريال وللمواطن السعودي أو المواطنة لا يقل عن 2000 ريال، وللمتقاعدين يمكنهم الحصول على حساب جاري في بنك الراجحي براتب تقاعدي شهري لا يقل عن 1900 ريال.