باكستان: مقتل 4 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين فى انفجار قنبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى باكستان، اليوم الجمعة، مقتل 4 من عناصرها جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، إضافة إلى إصابة 8 آخرين، أثناء سفرهم فى منطقة مضطربة بجنوب غرب باكستان.





ومن جانبه، أدان رئيس وزراء إقليم بلوشستان الباكستانى، عبد القدوس بيزنجو، التفجير، مؤكدًا أنه عمل إرهابى، وتعهد ببذل كل الجهود لاعتقال من دبروا الهجوم، مشيرا الى أن القتلى والمصابين هم جزء من قوة شرطة محلية خاصة تعرف باسم "قوة السلام. ويأتى أحدث هجوم بعد يومين من هجوم مسلحين على تمركز أمنى فى بلوشستان، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 10 جنود ومهاجم.

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