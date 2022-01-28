رئيس البرلمان العراقى: قصف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال الحلبوسى، فى تغريدة له على منصة "تويتر"، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استهداف مطار بغداد الدولى يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة ومنشآتها، ويشكل تهديدا لسمعة العراق". وأضاف رئيس مجلس النواب العراقى: "أنه ولا بد من العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية".

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