ألمانيا تسجل 190 ألفا و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجى فى البلاد ارتفع إلى 9 ملايين و429 ألفا و79 حالة. وأشار المعهد إلى أنه تم تسجيل 170 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجى إلى 117 ألفا و484 حالة.

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